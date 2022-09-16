Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Konyaspor ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

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