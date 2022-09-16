Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray lider Konyaspor'u ağırlıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.
Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.
Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Konyaspor ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Konyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 20:23
- 20:14
- 20:11
- 20:10
- 19:56
Sıradaki Haber
Hatayspor'un rakibi Kayserispor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz