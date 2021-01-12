Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Muhtemel 11'Ller

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Bülent, Wallace, Semih, Chebake, Ahmet İldiz, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Umut, Adem

Galatasaray: Fatih, Saracci, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Belhanda, Oğuncan, Babel