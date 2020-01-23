Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jesse Sekidika hızla ilerleyip ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderdi ancak topu kaleci Tarık Çetin kornere gönderdi.

21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Bayram ceza sahası içine girip sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi top kalenin yanından dışarı çıktı.

MAÇIN 11'LERİ

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

ÇaykurRizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash, Oğuz Kağan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan.

Kaynak: AA