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Spor
TRT HABER / AA 20.09.2023 19:07

Galatasaray Kopenhag'ı ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşıyor.

Galatasaray Kopenhag'ı ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başladı. Galatasaray, Kopenhag'ı RAMS Park'ta konuk ediyor.

Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanıyor. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetiyor.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

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A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. 

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da zorlu mücadele öncesinde eksik bulunmuyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise Bayern Münih, Manchester United'ı saat 22.00'de ağırlayacak.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

17. kez gruplarda

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson.

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