Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

26. dakikada Falcao Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Emre Akbaba farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilir Maç Merkezi'nden anlık takip edebilirsiniz.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.

GALATASARAY FIRSAT TEPTİ 6. dakikada ceza sahasının sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Ömer Ali Şahiner pasını ceza yayı sol çaprazında bulunan arkadaşı Amir Hadziahmetovic'e gönderdi. Tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Fernando Muslera sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

TEHLİKELİ POZİSYON 13. dakikada ceza sahası sağ çaprazı çizgisi üzerinde topu önünde bulan Sofiane Feghouli bekletmeden yerden vurdu ancak top doğrudan kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstüne gitti.

16. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Ömer Bayram çok sert vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesinden sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

BİR TEHLİKELİ POZİSYON DAHA 20. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ömer Bayram ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top ceza yayı gerisindeki Mariano Filho'nun önüne düştü. Tecrübeli oyuncu vuruşunu yapmak istedi ancak top savunmadan geri geldi.

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 26. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Radamel Falcao sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu. 0-1

GALATASARAY ATAKLARINI SIKLAŞTIRDI 28. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında vuruşunu yapan Ömer'in şutu savunmaya da çarpıp kaleci Serkan'ın kucağına gitti.

KONYASPOR'DAN TEHLİKE 38. dakikada Hadziahmetovic'in uzak köşeye yaptığı ortasına Skubic'in kafası direk dibinden auta gitti.

GOL - GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI 39. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yerden ortaladığı topu iyi kontrol eden Emre Akbaba, yakın köşeye sert ve düzgün vurdu ve ağları havalandırdı. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KONYASPOR'DAN TEHLİKE ATAK 51. dakikada hızlı gelişen atakta savunma arkasına havadan atılan pasa hareketlenen Ömer Ali Şahiner sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top penaltı noktasının sağ arka çaprazına doğru açıldı. Bu noktaya hareketlenen Thuram gelişine yerden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Narinç

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic (Dk. 59 Levan Shengelia), Thuram

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao (Dk. 58 Adem Büyük)

Gol: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 41 Feghouli, Dk. 63 Marcelo Saracchi, Dk. 63 Mario Lemina (Galatasaray)