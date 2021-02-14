Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşacak
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı.
Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla haftaya 13. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Babel, Mustafa Muhammed.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin.
Etiketler: Galatasaray Kasımpaşa Süper Lig
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