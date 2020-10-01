Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan turda, galip gelen takım adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak.

Galatasaray, Neftçi Bakü ile Hajduk Split'i eledi

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan dahil olan Galatasaray önce Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü, bir sonraki turda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split'i elemeyi başardı.

Rangers, Lincoln Red Imp ve Willem II ekiplerini eledi

Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i, üçüncü ön eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini yenerek play-off turuna yükseldi.

Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanan maç TSİ 21.45'te başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayınlanıyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

9. dakikada Taylan'ın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kaleci McGregor, kalesini terkedip topun sahibi oldu.

11. dakikada sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.

FEGHOULI KAÇIRDI 19. dakikada sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

Stat: Ibrox.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs.

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Ryan Babel, Radamel Falcao.

Sarı kart: Dk. 29 Elabdellaoui