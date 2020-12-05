Galatasaray Hatayspor'u konuk ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
32. dakikada Diagne Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Senagalli golcü sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim döneminin 1000. golünü de atmış oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.
Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 32. dakikada Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0
Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Erkan Özdamar
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne,
Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Popov, Burak, Selim, Traore, David, Sackey, Rayane, Diouf.
Gol: Dk. 32 Diagne (Galatasaray)
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