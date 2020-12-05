Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

32. dakikada Diagne Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Senagalli golcü sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim döneminin 1000. golünü de atmış oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 32. dakikada Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne,

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Popov, Burak, Selim, Traore, David, Sackey, Rayane, Diouf.

Gol: Dk. 32 Diagne (Galatasaray)