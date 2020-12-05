Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Hatayspor'u konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.
Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
Muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne,
Atakaş Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Billong, P. Santos, A. Traore, Sackey, Aabid, Akintola, Selim, Diouf
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Hatayspor
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