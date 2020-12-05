Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

Muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne,

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Billong, P. Santos, A. Traore, Sackey, Aabid, Akintola, Selim, Diouf