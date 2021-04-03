Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray Hatay deplasmanında
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Galatasaray Süper Lig
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