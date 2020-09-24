Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Craig Pawson yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede, kazanan takım play-off turuna yükselecek.

Galatasaray, play-off turuna kalması durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, Williem II ile Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'da, Muslera, Emre Akbaba ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Emre Taşdemir, Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan ise isimleri UEFA listesinde olmadığı için görev yapamayacak.