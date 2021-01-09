Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor.

Galatasaray'ın golünü 1. dakikada Diagne kaydetti.

Diagne, Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.

Ev sahibi Galatasaray, ligde geride bıraktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 30 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puana sahip, bir maç fazlası olan Alanyaspor'un ardında 5. sırada girdi.

Konuk Gençlerbirliği ise, çıktığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 19 puana ulaştı. Başkent temsilcisi, haftaya girerken 16. sırada yer alıyor.

Fatih Terim'in cezası doldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında yer aldı.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 1. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey.

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Arda Turan, Diagne.

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sefa.

Gol: Dk. 1 Diagne (Galatasaray)