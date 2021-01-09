Galatasaray Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde geride bıraktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 30 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puana sahip, bir maç fazlası olan Alanyaspor'un ardında 5. sırada girdi.
Konuk Gençlerbirliği ise, çıktığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 19 puana ulaştı. Başkent temsilcisi, haftaya girerken 16. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...
Stat: Türk Telekom.
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey.
Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Arda Turan, Diagne.
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sefa.
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