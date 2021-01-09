Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Ev sahibi Galatasaray, ligde geride bıraktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 30 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puana sahip, bir maç fazlası olan Alanyaspor'un ardında 5. sırada girdi.

Konuk Gençlerbirliği ise, çıktığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 19 puana ulaştı. Başkent temsilcisi, haftaya girerken 16. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey.

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Arda Turan, Diagne.

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sefa.