Haber Giriş: Kaynak: İHA
Galatasaray Divan Kurulu ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 9 Mayıs Cumartesi günü video konferans yöntemiyle yapılması planlanan Divan Kurulu'nun 23 Mayıs Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.
Galatasaray'da 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu ertelendi.
Sarı-kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan toplantının 23 Mayıs Cumartesi gününe alındığını dile getirdi.
Etiketler: galatasaray divan kuruluSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 16:26
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