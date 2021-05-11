Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan Galatasaray, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

Şampiyonluk ümitleri için gözler Beşiktaş maçında

Süper Lig'de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Galatasaray'ın Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Lider Beşiktaş'ın, Fatih Karagümrük'ü yenmesi durumunda da Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri sona erecek.

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