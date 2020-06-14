Galatasaray Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
10. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli kaleci ambulansla hastaneye götürüldü.
Ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı.
Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Sarı kart: Dk. 7 Mejnak (Çaykur Rizespor)