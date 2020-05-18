Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR / DHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.
Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.
Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken , Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.
Etiketler: Galatasaray Başkanı Mustafa CengizSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:49
Sıradaki Haber
Sporcular Atatürk'ü gökyüzünde andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz