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Spor
TRT SPOR/AA 23.09.2023 19:35

Galatasaray Başakşehir deplasmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem zirve yarışını kayıpsız sürdürmeyi hem de yenilmezlik serisini 18 maça çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray Başakşehir deplasmanında

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Son 17 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, en önemli gol ayağı

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

İlk 11'ler

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Tete, Ziyech, Barış, Icardi

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Kadir Sağlam, A. Bora Özkara, Hakan Yemişken

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