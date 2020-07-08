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Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor
[Grafik: TRT HABER]
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor 48 puanla 7. sırada yer aldı.
Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında oldukça geriye düşen Galatasaray 52 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse
Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem
Etiketler: süper lig Galatasaray Aytemiz Alanyaspor 31. haftaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:16
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