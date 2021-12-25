Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Galatasaray Antalyaspor'u ağırlıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.
Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.
Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Geçen hafta Kasımpaşa ile iç sahada 1-1 berabere kalan, son üç deplasman maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında ligin ilk devresini iyi sonuçla tamamlamak istiyor.
Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Andrea Poli Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Antalyaspor Süper Lig Fatih Terim
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