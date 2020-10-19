Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltının gole sonuçlanmasıyla Galatasaray 1-0 öne geçti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Khouma Babacar'ın firikikten attığı golle maça eşitlik geldi. 1-1

Galatasaray'da Etebo 45+1. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Luyindama kart sınırında

Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper Luyindama, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Juanfran'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu.

31. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

GOL - 33. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi: 1-0

GOL - 43. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti: 1-1

KIRMIZI KART - 45+2. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, Sahil Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar.

Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Babel, Falcao (Dk. 46 Younes Belhanda).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Sarı kartlar: Dk. 21 Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 30 Oghenekaro Etebo, Dk. 42 Marcao (Galatasaray)

Goller: Dk. 34 Falcao (penaltı) (Galatasaray), Dk. 43 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Etebo (Galatasaray)