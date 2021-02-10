Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı finalde Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının galibi ile karşılaşacak.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarını 7-6 alarak çeyrek finalist oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla kupa dışına itti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sezonki 2. maç

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

24. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Davidson, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Hiç kimsenin dokunamadığı top ters köşedeki Efecan Karaca'ya geldi. Bu oyuncu, pasını yakınında olan ve açısı daha iyi olan Salih Uçan'a çıkardı. Salih'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 31. dakikada Marafona'nın uzun degajını kontrol eden Babacar, ceza sahasında Marcao ile karşı karşıya kaldı. Çalımını atan Babacar top filelere göndermeyi başardı. 0-1

33. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında bekletmeden şutunu çeken Mustafa Muhammed, topu ters kanattan auta attı.

GOL - 41. dakikada Davidson ile hızlı hücum geliştiren konuk ekip, rakibini 3'e 3 yakaladı. Davidson sağdan gelen Salih Uçan'a pasını attı. Salih'in yerden sert şutu filelerle buluştu. 0-2

Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 2-0 öne bitirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Muhamed.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfun, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Gol: Dk. 31 Khouma Babacar, Dk. 41 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)