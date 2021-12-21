Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Adana Demirspor 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

24 puan toplayan Galatasaray haftaya 11. sırada girdi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...