Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Adana deplasmanında
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Adana Demirspor 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.
Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
24 puan toplayan Galatasaray haftaya 11. sırada girdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Adana Demirspor Galatasaray Süper Lig
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