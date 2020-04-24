Kritik zirvede koronavirüs salgını nedeniyle ara verile liglerin durumu görüşülüyor.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

''Bu süreçte ülkemizin ortaya koyduğu performans, tüm dünyaya model olacak bir performans. İnşallah bu süreci daha güçlü şekilde atlatacağız. Bugünleri aşacağımıza dair inancı her zaman taşımamız lazım. Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevirebileceğimiz. Türk sporu için nasıl bir kazanım elde ederiz, bunu düşünmeliyiz. Bundan sonraki süreçte dışa bağımlı olmak yerine üretim ve altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız.''

''Bugün değerli kulüp başkanlarıyla bir aradayız. Bu süreçte hem başkanlarla hem de kulüpler birliği başkanları ile görüşme halindeyiz. Koronavirüs salgını tüm dünyada insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Spor alanı da bu sürecin etkilendiği alanlardan bir tanesi. Birlik ve beraberlikle bu süreci atlatacağız. Genç sporcularımızla her gün online görüşmeler gerçekleştiriyoruz.''

''Spor camiamız adına, hem mali anlamda hem de sportif anlamda yapılanları değil, yapılamayanları ortaya koymak durumundayız. Bu sürecin bir kazanım olmasını temenni ediyoruz. Amatör branşlarımızın desteklenmesi konusunda yönetmelik çalışmalarımız da hızla sürüyor.''

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