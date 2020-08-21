Haber Giriş: Kaynak: AA
Futbol camiasından doğal gaz paylaşımı
Futbol dünyası Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması nedeniyle mesaj yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
Fatih Sondaj Gemisi’nin Trabzon Limanı’ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. #MüjdelerOlsun
Son Haberler
- 19:36
- 19:32
- 19:27
- 19:20
- 19:09
Sıradaki Haber
Galatasaray yeni transferi ile yollarını ayırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz