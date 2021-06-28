Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
Fransa-İsviçre maçı TRT1'de
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda bugün Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanıyor.
15. dakikada İsviçre Haris Seferovic'in golüyle Fransa karşısında 1-0 öne geçti.
GOOL! Haris Seferovic, Lenglet'e rağmen çok iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. İsviçre, Fransa karşısında önde... #EURO2020 #FRA #SUI pic.twitter.com/CAIc1Z0rU8— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
Bükreş'teki Arena Nationala'da saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Fernando Rapallini yönetiyor.
Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak bu aşamayı lider bitirmişti.
İsviçre, Milli Takımımızın bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in arkasında 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlamayı başarmıştı.
Etiketler: Euro2020
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