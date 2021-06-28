15. dakikada İsviçre Haris Seferovic'in golüyle Fransa karşısında 1-0 öne geçti.

GOOL! Haris Seferovic, Lenglet'e rağmen çok iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. İsviçre, Fransa karşısında önde... #EURO2020 #FRA #SUI pic.twitter.com/CAIc1Z0rU8