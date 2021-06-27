Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Fransa Bisiklet Turu başladı.

Fransa Bisiklet Turu’nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart zincirleme kazaya neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Yarış güzerhağındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı "Allez Opi-Omi" yazılı pankart "Haydi dede, büyükanne" anlamına geliyor.

Yaşananların ardından sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale ederken, kazaya neden olan seyirci kayıplara karıştı.

[Fotoğraf: İHA]