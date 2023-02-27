Hazırlık maçında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli istifa etti.

İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

İtalyan teknik adamın durumuyla ilgili olarak ise turuncu yeşilli kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

32 yaşındaki Francesco Farioli'nin yönetiminde Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 11'inci sırada yer aldı.