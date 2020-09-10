Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1 İstanbul Park yarışının biletleri yarından itibaren satışta
Formula 1 biletleri yarın satışa çıkıyor. Motor sporu tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 yarışları Kasım ayında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.
Hız, heyecan, kıyasıya mücadele. 9 yıllık aradan sonra Formula 1 rüzgarı İstanbul'da yeniden esecek.
13-15 Kasım günleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak yarışın biletleri yarın satışa çıkacak.
Salgın nedeniyle izleyicilere kapatılan Formula 1'in, Rusya ve Portekiz’den sonra seyircili ilk durağı İstanbul olacak.
Yarış günleri seyircileri birçok sürpriz de bekliyor. Formula 1 biletleri İnternet üzerinden satışa sunulacak.
Etiketler: formula 1 İstanbul ParkSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:48
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