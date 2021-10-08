Dünyanın en hızlıları Türkiye Grand Prix'si için hazırlandı, Formula 1 hayranları nefeslerini tuttu. Yarış heyecanının başlamasına artık saatler kaldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul Park'ta düzenlenecek 16'ıncı etabı, 2 önemli ismin mücadelesine sahne olacak.

[Max Verstappen (AA)]

Zirve yarışında büyük rekabet

8'inci kez şampiyonluğu kovalayan Lewis Hamilton ile kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmek isteyen Max Verstappen kıyasıya yarışacak.

Türkiye Grand Prix'si öncesi Hamilton 246,5 puanla zirvede, Verstappen ise 244,5 puanla ikinci sırada yer alıyor. Onları, 151 puanla Valtteri Bottas takip ediyor.

3 pilot, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, İstanbul Park'ta yarış heyecanını ilk kez yaşayacak.

[ Lewis Hamilton (AA)]

Yuki Tsunoda aynı zamanda Formula 1'in en genç pilotu. 41 yaşındaki Finlandiyalı pilot Kimi Raikkonen ise katıldığı 346 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olacak.

Yarış pazar günü

Pilotlar yarış öncesi antrenman turu için İstanbul Park'ta piste çıkacak. Cumartesi günü sıralama turu yapılacak.

Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'de, 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek.