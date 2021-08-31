Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha tarih yazmak için sahada. Son Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşıyor.

Grubu namağlup tamamladı

D Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Çekya'yı 3-1 geçerek adını son 8'e yazdırdı. B Grubu'nu 4 galibiyet 1 yenilgi ile ikinci sırada tamamlayan Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya, B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

İlk set sonucu: 25-18 (Türkiye)

İkinci set sonucu: 25-14 (Türkiye)

Filenin Sultanları, turnuvada, yüzde 50 hücum ortalaması ile lider, set başına bulduğu 2 virgül 9 blok ile üçüncü sırada. Yüzde 44 hücum ortalaması yakalayan Polonya ise set başına kaydettiği 3 blok ile Hollanda'nın ardından ikinci basamakta bulunuyor.

Çekya maçının en değerli oyuncusu seçilen milli yıldız Ebrar Karakurt, 6 maçta kaydettiği 89 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Polonya ile son olarak Milletler Ligi'nde karşılaşan Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, yarı finale yükselmesi halinde Sırbistan - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.