Filenin Sultanları yarı final için sahada
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final için Polonya ile mücadele ediyor. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha tarih yazmak için sahada. Son Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşıyor.
Grubu namağlup tamamladı
D Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Çekya'yı 3-1 geçerek adını son 8'e yazdırdı. B Grubu'nu 4 galibiyet 1 yenilgi ile ikinci sırada tamamlayan Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya, B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.
İlk set sonucu: 25-18 (Türkiye)
İkinci set sonucu: 25-14 (Türkiye)
Filenin Sultanları, turnuvada, yüzde 50 hücum ortalaması ile lider, set başına bulduğu 2 virgül 9 blok ile üçüncü sırada. Yüzde 44 hücum ortalaması yakalayan Polonya ise set başına kaydettiği 3 blok ile Hollanda'nın ardından ikinci basamakta bulunuyor.
Çekya maçının en değerli oyuncusu seçilen milli yıldız Ebrar Karakurt, 6 maçta kaydettiği 89 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor.
Polonya ile son olarak Milletler Ligi'nde karşılaşan Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Ay-yıldızlılar, yarı finale yükselmesi halinde Sırbistan - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 21:38
- 21:46
- 21:41
- 21:17
- 21:17