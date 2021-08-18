Filenin Sultanları Romanya karşısında
32. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Türkiye, grubundaki ilk maçında ev sahibi Romanya ile oynuyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Kadınlar voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başladı. 4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapıyor.
Türkiye, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve ev sahibi Romanya ile birlikte (D) Grubunda yer alıyor.
Ay yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçını Romanya ile yapıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Birinci set sonucu: Romanya 25-23 Türkiye
#FileninSultanları, Romanya karşısında ilk seti kaybediyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 18, 2021
Set sonucu: Romanya 25 - 23 Türkiye pic.twitter.com/r4pClSgtvW
İkinci set sonucu: Romanya 10-25 Türkiye
#FileninSultanları ikinci sette kendini buldu!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 18, 2021
Set sonucu: Romanya 10 - 25 Türkiye pic.twitter.com/qJV8mSL0Zd
Üst üste 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor. Son 3 turnuvada son 4 takım arasına adını yazdıran Türkiye'nin toplamda 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü bulunuyor.
"Filenin Sultanları" D Grubu'nda yer aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor.
Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
Maç takvimi
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finandiya
24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye
Kadro
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
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