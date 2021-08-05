Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları olimpiyatlarda 6. oldu
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kadar yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, oyunlarda altıncı oldu.
Kadın voleybolunda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Takım, oyunlarda 6. oldu
B Grubu'nda elde ettiği 3 galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran milliler, bu turda Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etmişti.
Grubunda Çin ve Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenen milli takım, Rusya Olimpiyat Komitesi'ne 3-2 üstünlük kurdu. İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 yenilen milliler, çeyrek finalde ise Güney Kore'yi geçemedi ve oyunları tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'yi 6. sırada tamamladı.
SİLİN GÖZYAŞLARINIZI! SİZ TARİH YAZDINIZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2021
Emeğinize sağlık #FileninSultanları pic.twitter.com/t4b0MIppRi
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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