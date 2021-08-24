2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda 4’te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı liderlik için sahaya çıkacak.

Hollanda ile grup liderliği için mücadele edecek millilerin karşılaşması bugün saat 17.30'da başlayacak. Zorllu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.