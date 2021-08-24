Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkacak
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi bu kez Hollanda. Mücadele bugün 17.30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda 4’te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı liderlik için sahaya çıkacak.
Hollanda ile grup liderliği için mücadele edecek millilerin karşılaşması bugün saat 17.30'da başlayacak. Zorllu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.
#FileninSultanları tarih yazıyor!— TRT Spor (@trtspor) August 24, 2021
Avrupa Şampiyonası
D Grubu
Hollanda Türkiye
Bugün
17.30
@trtspor pic.twitter.com/aBT6FWPY5B
Son Haberler
- 11:18
- 11:02
- 10:55
- 10:51
- 10:56
Sıradaki Haber
Trabzonspor Abdullah Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz