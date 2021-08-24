Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
Filenin Sultanları liderlik için sahada
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi bu kez Hollanda. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda 4’te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı liderlik için sahaya çıktı.
Hollanda ile grup liderliği için mücadele eden millilerin karşılaşması saat 17.30'da başladı. Zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.
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