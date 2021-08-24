2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda 4’te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı liderlik için sahaya çıktı.

Hollanda ile grup liderliği için mücadele eden millilerin karşılaşması saat 17.30'da başladı. Zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.



