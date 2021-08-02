Kadın Milli Voleybol Takımımız olimpiyat oyunları grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaştı. Kadın milli voleybol takımımız olimpiyat oyunları grubundaki son maçına çıktı.

Filenin Sultanları çeyrek final eşleşmesi için büyük önem taşıyan Rusya Olimpiyat Komitesi mücadelesine istediği gibi başlayamadı.

İlk setin ortalarından itibaren üstünlüğü alan rakibimiz 25-21 ile 1-0 öne geçti. Ruslar ikinci sete de iyi girip farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Ancak toparlanan milliler 21-21'de yakaladığı rakibini 25-23 geçerek setlerde eşitliği sağladı.

Üçüncü sette müthiş bir çekişme yaşandı.

Son bölümde yine vites yükselten filenin sultanları 25-23 ile 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Fedorovtseva'nın servisleriyle geri düşen ay yıldızlılar, bir daha rakibine yaklaşamadı.

Rusya Olimpiyat Komitesi 25-15 ile maçı final setine taşıdı.

Filenin sultanları son sette, Meliha'nın servisleriyle önemli bir seri yakalayıp 8-3 öne geçti. Bu andan sonra rakibine yakalanmayan milliler seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı. Ay yıldızlılar bu sonuçla grubu 3'üncü sırada tamamladı.