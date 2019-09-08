Filenin Sultanları finalde Sırbistan ile karşılaşıyor08 Eylül 2019 Pazar 20:11 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 20:17
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Türkiye, Sırbistan karşısında ilk seti 25-21 önde tamamladı.
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
16 yıl sonra adını yazdırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.
Müsabakayı 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.
Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.
Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor.
İlk set 25-21 öndeler
Milliler ilk seti 25-21 önde tamamladı.
İkinci set devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber