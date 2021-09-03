"Filenin Sultanları" final için sahada
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadele TRT 1 ve trtizle.com'dan naklen yayınlanıyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı.
Büyük mücadeleye sahne olan ilk seti Millilerimiz 34-32 kazandı.
İLK SET BİZİM! HAYDİ, OLACAK!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021
41 dakika
66 sayı
Set sonucu: Türkiye 34 - 32 Sırbistan #FileninSultanları pic.twitter.com/hgkMDGbaYs
Çekişmeli geçen ikinci seti Sırbistan 28-26 kazandı.
8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
Millilerimizin mücadelesinden önemli anlar:
Cansu Özbay'ın imzası #FileninSultanları pic.twitter.com/PG0MYuc7Wz— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021
DEVAAAM! pic.twitter.com/JXayKy42Fl— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021
SON TOPA KADAR! pic.twitter.com/3m1acPTsAK— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021
SİMGE AKÖZ— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021
EBRAR KARAKURT pic.twitter.com/pb0Q9nMjwd