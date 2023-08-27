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Spor
TRT SPOR/AA 27.08.2023 19:56

Filenin Sultanları Belçika'yı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları Belçika'yı rahat geçti
[Fotograf: AA]

Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sultanlar, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi.

Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi.

Kıran kırana geçen 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Polonya - Almanya maçının ardından belli olacak. 

Ayrıntılar geliyor...

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