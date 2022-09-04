Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.

ABD ilk seti kazanıyor.



Set sonucu: (0) Türkiye 21 - 25 ABD (1)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/tSaLq3T7yY — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2022

Milli takım, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı bu şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.

Ay-yıldızlılar, güçlü ABD'yi de yenerek büyük bir başarıya daha imza atmak istiyor.