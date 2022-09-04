Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Filenin Efeleri ABD karşısında
[Fotograf: AA]
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda ABD ile karşılaşıyor. Kritik mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.
ABD ilk seti kazanıyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2022
Set sonucu: (0) Türkiye 21 - 25 ABD (1)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/tSaLq3T7yY
Milli takım, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı bu şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.
Ay-yıldızlılar, güçlü ABD'yi de yenerek büyük bir başarıya daha imza atmak istiyor.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı ABD Voleybol
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