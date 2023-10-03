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Spor
03.10.2023 10:13

Filenin Efeleri ABD ile karşılaşıyor

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaşıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD, Başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda karşılaştı.

Filenin Efeleri, elemelerdeki ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. ABD ise grupta 2'de 2 yaptı.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Birinci set sonucu: Türkiye 17-25 ABD


İkinci set sonucu: Türkiye 28-26 ABD


Üçüncü set sonucu:

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları A Milli Erkek Voleybol Takımı ABD Voleybol
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