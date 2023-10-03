Filenin Efeleri ABD ile karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD, Başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda karşılaştı.
Filenin Efeleri, elemelerdeki ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. ABD ise grupta 2'de 2 yaptı.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.
Birinci set sonucu: Türkiye 17-25 ABD
İlk setin kazananı 25-17 ABD oldu. pic.twitter.com/puJ09Whzcy— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 3, 2023
İkinci set sonucu: Türkiye 28-26 ABD
HER ŞEY SIFIRDAN BAŞLIYOR!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 3, 2023
Nefes kesen ikinci seti 28-26 kazanan Efelerimiz, kader maçında durumu 1-1'e getirdi! pic.twitter.com/Rseudf31QJ
Üçüncü set sonucu: