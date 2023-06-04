Filenin Efeleri 3'te 3 peşinde

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadele saat 17.00'de başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Altın Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Filenin Efeleri, 3. maçında Romanya'yı konuk ediyor.

Ay-Yıldızlılar, ilk iki maçını deplasmanda oynadı. Danimarka'yı 3-0 mağlup eden Milliler, Portekiz engelini ise 3-2 geçti. Adis Lagumdzija, bu karşılaşmalarda toplam 49 sayı ile öne çıktı.

Romanya ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Stancu Sergiu'nun öğrencileri, Portekiz ve Danimarka'ya 3-0'lık skorlarla yenilmişti.