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Spor
TRT HABER / TRT SPOR 04.06.2023 17:00

Filenin Efeleri 3'te 3 peşinde

2023 Avrupa Altın Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki 3. maçında Romanya'yı ağırlıyor. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadele saat 17.00'de başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Altın Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Filenin Efeleri, 3. maçında Romanya'yı konuk ediyor.

Ay-Yıldızlılar, ilk iki maçını deplasmanda oynadı. Danimarka'yı 3-0 mağlup eden Milliler, Portekiz engelini ise 3-2 geçti. Adis Lagumdzija, bu karşılaşmalarda toplam 49 sayı ile öne çıktı.

Romanya ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Stancu Sergiu'nun öğrencileri, Portekiz ve Danimarka'ya 3-0'lık skorlarla yenilmişti.

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