FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ikinci finalisti İngiltere oldu

Sydney'deki mücadeleyi Birleşik Amerika Futbol Federasyonu'ndanTori Penso yönetti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Avustralya, İngiltere ile karşılaştığı yarı final maçını 3-1 kaybederek şampiyonluk hayalini yitirmiş oldu.

Goller

Galibiyet golleri 36. dakikada Ella Toone, 71. dakikada Lauren Hemp ve 86. dakikada Alessia Russo'dan geldi.

Avustralya'nın tek golünü ise 63. dakikada Samantha May Kerr kaydetti.

İngiltere, kupanın ikinci finalisti olarak İspanya'nın finaldeki rakibi oldu.

Final maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Avustralya ile İsveç ise 19 Ağustos Cumartesi günü 11.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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İspanya İngiltere



İngiltere, yarı final maçında ev sahibi Avustralya'yı 3-1 mağlup etti.



Final maçı pazar günü 13.00'te @trtspor'da. pic.twitter.com/Uecbrx2zmW