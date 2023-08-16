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Spor
TRT HABER/TRT SPOR 16.08.2023 14:55

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ikinci finalisti İngiltere oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere, ev sahibi Avustralya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ikinci finalisti İngiltere oldu
[Fotograf: TRT SPOR]

Sydney'deki mücadeleyi Birleşik Amerika Futbol Federasyonu'ndanTori Penso yönetti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Avustralya, İngiltere ile karşılaştığı yarı final maçını 3-1 kaybederek şampiyonluk hayalini yitirmiş oldu.

Goller

Galibiyet golleri 36. dakikada Ella Toone, 71. dakikada Lauren Hemp ve 86. dakikada Alessia Russo'dan geldi.

Avustralya'nın tek golünü ise 63. dakikada Samantha May Kerr kaydetti.

İngiltere, kupanın ikinci finalisti olarak İspanya'nın finaldeki rakibi oldu.

Final maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Avustralya ile İsveç ise 19 Ağustos Cumartesi günü 11.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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