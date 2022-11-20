Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
FIFA Dünya Kupası Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. Kupanın ilk golünü Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia kaydetti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3. dakikasında Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi ve 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetti.
⚽GOOOLL!! 2022 Dünya Kupası'nın açılış golü Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi! pic.twitter.com/v8Qpc3OOJd— TRT Spor (@trtspor) November 20, 2022
Etiketler: Dünya Kupası FIFA Katar
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