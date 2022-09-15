Yapılan açıklamada Gürcistanlı basketbolcular Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia, Türkiye A Milli Takımı'nın oyuncusu Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara sportmenlik dışı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı.

FIBA'nın ayrıca herhangi bir disiplin cezası kararı verilmeden önce tüm taraflardan soruşturmadaki konumlarını belirtmelerini talep etti.