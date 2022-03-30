Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avrupa tarihinde 100’üncü altın madalya Feyzullah Aktürk’ten
[Fotoğraf: AA]
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı. Bu madalya, Avrupa Şampiyonası'ndaki 100. altın madalyamız olarak kayıtlara geçti.
Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.
Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev’i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.
Etiketler: Altın Avrupa Güreş Şampiyonası
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