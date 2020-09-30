Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'nin tarihini anlatan eser Millet Kütüphanesi'nde
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Fenerbahçe tarihi ile ilgili önemli bir eseri bünyesine kattığını açıkladı.
Açıklamada, eserin 1907 ile 2007 yılları arasındaki 100 yıllık geçmişini anlattığı ifade edildi.
Kıymetli eserde, kulüp tarihine geçen olay ve kişilerin fotoğrafları da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Şubat ayında halkın kullanımına açılmıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1907-2007 yılları arasındaki 100 yıllık tarihi geçmişini anlatan kıymetli eser Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde. @Fenerbahce #MilletKütüphanesi pic.twitter.com/jaDM1gM6Lv— Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) September 30, 2020
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