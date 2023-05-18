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Spor
TRT HABER / AA 18.05.2023 19:50

Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor
[Fotograf: AA]

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

11. dakikada Batshuayi'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar
Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren Trbzonspor ise, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trazonspor 2-0 kazanmıştı.

Zorlu karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor

Stat: Ülker 

Haklemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok.

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