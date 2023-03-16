Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetiyor.
Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.
Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıktı
Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.
2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Stat: Ülker
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.
Sevilla: Dmitrovic, Telles, Gudelj, Bade, Montiel, Fernando, Rakitic, Acuna, Rafa Mir, Oliver Torres, En-Nesyri.
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