Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetiyor.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıktı

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Stat: Ülker

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Sevilla: Dmitrovic, Telles, Gudelj, Bade, Montiel, Fernando, Rakitic, Acuna, Rafa Mir, Oliver Torres, En-Nesyri.