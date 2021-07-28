Fenerbahçe, 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezona TRT Spor'dan yayınlanan maçlarla hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin oynayacağı 3 hazırlık mücadelesi, "Türkiye'nin Spor Ekranı" TRT Spor'dan futbolseverlerle buluşacak.

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındırlı Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar Caulker ve Serdar Dursun ile takviye etti.

Sarı lacivertliler, yıldızlarıyla ve güçlenen kadrosuyla TRT Spor'da sahne aldı.

İlk hazırlık maçı PEC Zwolle ile

Yayınlanacak ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi PEC Zwolle ile mücadele ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı.

Fenerbahçe, Tisserand'ın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GOL! Zajc'ın ortasına Tisserand dokundu ve topu ağlara gönderdi! Fenerbahçe öne geçiyor... pic.twitter.com/ahk5CZSqlm — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

Sarı-lacivertli ekip, Enner Valencia'nın şık vuruşuyla 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 2-0

GOL! Savunma arkasına sarkan Valencia kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/GfWmNOmE5r — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

Vitor Pereira'nın ekibi, 31 Temmuz Cumartesi günü ise Alman temsilcisi Greuther Fürth ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son rakip Dinamo Kiev olacak

4 Ağustos Çarşamba günü ise Fenerbahçe, güçlü bir rakiple kendini test edecek.

Sarı lacivertliler, Mircea Lucescu yönetiminde geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.